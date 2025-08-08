Ex-procurador-geral do MPPA é nomeado desembargador do TJPA

O ex-procurador-geral de Justiça do Pará, César Bechara Nader Mattar Júnior, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) em vaga destinada ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), conforme o Quinto Constitucional. A nomeação, publicada na edição desta sexta-feira (08.08) do Diário Oficial do Estado, foi oficializada nesta quinta-feira (7) pelo governador Helder Barbalho, após o recebimento da lista tríplice encaminhada pelo TJPA.

A lista foi definida em votação do Pleno do TJPA, realizada na última quarta-feira (6), a partir da lista sêxtupla enviada pelo MPPA. No primeiro escrutínio, César Mattar Júnior recebeu unanimidade dos votos — 27 no total. Também integraram a lista tríplice os promotores José Edvaldo Sales, que obteve 18 votos no terceiro escrutínio, e Mônica Rei Moreira Freire, com 19 votos no quarto escrutínio.

Trajetória de César Mattar Júnior no MPPA

César Mattar Júnior ingressou no MPPA em setembro de 1994 como promotor de Justiça, após atuar como advogado e defensor público. Foi procurador-geral de Justiça nos biênios 2021-2023 e 2023-2025 e presidiu o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) entre maio de 2023 e maio de 2024, tornando-se o primeiro membro do MP paraense a ocupar o cargo.

Ele também presidiu a Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep) nos biênios 2006/2008 e 2008/2010, além da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) entre 2010 e 2014, sendo o primeiro presidente de um MP da Região Norte a comandar a entidade.