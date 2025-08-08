Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ex-procurador-geral do MPPA é nomeado desembargador do TJPA

Decreto de nomeação foi publicado na edição desta sexta-feira (08.08) do Diário Oficial do Estado

O Liberal
fonte

César Bechara Nader Mattar Júnior foi procurador-geral de Justiça nos biênios 2021-2023 e 2023-2025 (Divulgação / MPPA)

O ex-procurador-geral de Justiça do Pará, César Bechara Nader Mattar Júnior, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) em vaga destinada ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), conforme o Quinto Constitucional. A nomeação, publicada na edição desta sexta-feira (08.08) do Diário Oficial do Estado, foi oficializada nesta quinta-feira (7) pelo governador Helder Barbalho, após o recebimento da lista tríplice encaminhada pelo TJPA.

Veja mais

image TJPA define lista tríplice para vaga de desembargador voltada ao Ministério Público; veja os nomes
Nomes serão enviados ao Governo do Pará, que definirá o nome do próximo membro do Tribunal

image OAB-PA define 12 nomes que concorrerão à vaga no TJPA pelo Quinto Constitucional; saiba quem são
Na próxima etapa do próximo, com votação direta dos advogados, a lista será reduzida para seis candidatos

A lista foi definida em votação do Pleno do TJPA, realizada na última quarta-feira (6), a partir da lista sêxtupla enviada pelo MPPA. No primeiro escrutínio, César Mattar Júnior recebeu unanimidade dos votos — 27 no total. Também integraram a lista tríplice os promotores José Edvaldo Sales, que obteve 18 votos no terceiro escrutínio, e Mônica Rei Moreira Freire, com 19 votos no quarto escrutínio.

Trajetória de César Mattar Júnior no MPPA

César Mattar Júnior ingressou no MPPA em setembro de 1994 como promotor de Justiça, após atuar como advogado e defensor público. Foi procurador-geral de Justiça nos biênios 2021-2023 e 2023-2025 e presidiu o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) entre maio de 2023 e maio de 2024, tornando-se o primeiro membro do MP paraense a ocupar o cargo.

Ele também presidiu a Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep) nos biênios 2006/2008 e 2008/2010, além da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) entre 2010 e 2014, sendo o primeiro presidente de um MP da Região Norte a comandar a entidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Motta: deve ter punição porque o que aconteceu foi grave, para que não volte a acontecer

08.08.25 13h58

política

Hugo Motta reafirma conduta e diz que optou pelo diálogo 'como sempre' fez

Segundo o deputado, a Mesa vai se reunir nesta sexta para decidir sobre as punições a parlamentares que se excederam

08.08.25 13h43

Batalha diplomática

Embaixadas dos EUA e da China 'batalham' nas redes com críticas a Moraes e elogios ao Brasil

Disputa entre EUA e China ganha novo capítulo no Brasil, com críticas ao STF e apoio a exportações nacionais

08.08.25 12h43

contrato milionário

TST terá sala VIP em aeroporto para que ministros evitem pessoas 'mal-intencionadas'

O contrato prevê ainda uma obra no Aeroporto para que o local antes ocupado por um spa se transforme em uma sala VIP

08.08.25 12h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

'bastidores do gabinete'

Ex-assessor de Alexandre de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro

Eduardo Tagliaferro afirma ter provas para denunciar a atuação de Moraes em seu gabinete

31.07.25 13h18

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda