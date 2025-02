Novos vereadores suplentes foram empossados nesta sexta-feira (21), em Belém

Dois novos vereadores foram empossados nesta sexta-feira (21), em cerimônia que ocorreu no gabinete do presidente da Câmara Municipal de Belém (CMB), o vereador John Wayne. Os suplentes eram o vereador Adalberto Júnior (MDB) e a vereadora Eduarda Bonanza (PP), ambos assumem os cargos para preencher as vagas de parlamentares licenciados em razão de assumirem outros cargos.

Em um vídeo compartilhado nas redes oficiais da casa legislativa, o presidente da casa destacou elogios aos vereadores suplentes. “A câmara municipal e a população só têm a ganhar com a sua posse hoje e sei que você vai desenvolver um belo trabalho junto a esta casa”, afirmou em discurso direcionado ao novo suplente.

No mesmo pronunciamento, após a cerimônia de posse, Wayne também declarou elogios para a nova vereadora da casa. “Sucesso nessa caminhada, que você possa legislar junto ao nosso vereador Túlio, conte com esse presidente para que a gente possa fazer um mandato profícuo e que Deus possa lhe abençoar, então parabéns pela posse, a casa é sua novamente”, declara.

No caso do MDB, o agora vereador Adalberto Júnior, substituirá a Vereadora Silvane Ferraz (MDB), que se licenciou para assumir a Secretaria Municipal da Mulher, enquanto a vereadora Eduarda Bonanza ocupa a vaga deixada pela parlamentar Nayara (Nay) Barbalho (PP), licenciada para assumir a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade.

“Aos deputados do MDB, presidente John Wayne e demais vereadores, vamos construir uma Belém melhor, uma Belém mais justa, uma Belém digna para cada cidadão”, declarou Adalberto em agradecimento. A vereadora também o seguiu na celebração pelo momento. “Estou aqui de coração agradecendo a todas as pessoas que confiaram em mim, que votaram em mim, quero agradecer ao prefeito Igor, que me deu novamente esta oportunidade, e primeiramente a Deus pela oportunidade recebida novamente”, enfatiza a vereadora.

Nas urnas, o vereador Adalberto Júnior se tornou o primeiro suplente para a vaga com 7.425 votos, enquanto a vereadora Eduarda Bonanza, registrou 5.981, também sendo a primeira suplente do seu partido.

Antes das posses desta sexta-feira, outras duas já haviam sido concretizadas na casa, no início de janeiro, quando a Câmara convocou um suplente para o lugar do vereador Gleisson Oliveira da Silva (PSB), que teve 9.067 votos nas eleições 2024 e foi nomeado como titular da Secretaria de Esporte e Lazer. Ele deveria ser substituído por André Luiz Barbosa da Cunha, primeiro suplente do partido, que conquistou 7.477 votos, entretanto, André Cunha também foi nomeado secretário na gestão municipal – ele assumiu a pasta de Economia. Com isso, o segundo suplente do partido, Michell Durans (4.984 votos) conquistou uma cadeira no Poder Legislativo Municipal.