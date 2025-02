Normando destaca redução de custos e investimento em tecnologia como metas para primeiros 100 dias

A nova gestão municipal de Belém está prestes a completar 50 dias e, durante seu pronunciamento na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Belém (CMB), nesta segunda-feira (17), o prefeito Igor Normando (MDB) destacou as prioridades para os primeiros 100 dias de governo. Segundo ele, como medida imediata, foi adotada a premissa da redução de gastos públicos, desencadeando na diminuição de cargos comissionados e número de secretarias e na fiscalização cuidadosa de contratos globais.

Ele se referiu à reforma administrativa proposta pela Prefeitura Municipal de Belém e aprovada, no fim de janeiro, pelos vereadores. A medida prevê uma economia de R$ 35 milhões a cada ano para a administração municipal, com a redução de 600 cargos comissionados, que passaram de 2.800 para 2.200, e a reestruturação de secretarias, com a diminuição de unidades orçamentárias de 36 para 32.

Em entrevista logo após a sessão desta segunda-feira (17), Normando afirmou que o corte precisa ser feito “na própria carne”. “Baixamos o decreto que vai diminuir em 20% todos os contratos de custeio, para garantir que exista investimento na cidade. Infelizmente, a gente tem um orçamento que é muito amarrado em folha de pessoal e custeio da máquina pública, sobrando muito pouco para investimento, então nós vamos garantir que exista investimento, cortando na própria carne”, disse.

O prefeito explicou que, no caso dos cargos comissionados, a maioria era ocupada por indicação política ou indicação do gestor. Com as medidas, será possível garantir que a Prefeitura tenha mais investimentos para a cidade, segundo ele. “Esses investimentos serão feitos nesse primeiro ano, principalmente em tecnologia, para que melhore a nossa arrecadação e, ao mesmo tempo, possamos oferecer um serviço melhor para a população”.