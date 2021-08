No Pará, ministra Damares anuncia aumento de investimentos do programa Abrace o Marajó

A ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) cumpriu agenda, ontem (23), no município de Soure, no arquipélago do Marajó, juntamente com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano. Também participou do momento o prefeito de Soure, Carlos Augusto de Lima Gouvea, que é presidente da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam). Na ocasião, a ministra anunciou que o investimento para o programa Abrace o Marajó passará de 11,1 milhões para R$ 19 milhões, a serem aplicados em políticas públicas de promoção de direitos humanos.

“Estamos ampliando projetos, atividades e iniciativas para alcançar um número maior de famílias no arquipélago. Devido à pandemia, este processo de readequação já estava previsto na formatação do Plano de Ação”, disse a ministra. “O nosso Ministério passou de 15 para 20 ações, sendo que outras três estão ainda em análise. Este processo será realizado por todos os parceiros envolvidos no programa nas próximas semanas”, completou a titular do MMFDH.

De acordo com o Ministério, o Plano de Ação 2020/2023, do programa Abrace o Marajó, é dividido em quatro eixos: desenvolvimento social, infraestrutura, desenvolvimento produtivo e desenvolvimento institucional. Inicialmente o documento previa a realização de 110 ações para o desenvolvimento da região, que apresenta um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. O arquipélago possui oito municípios entre os 50 com pior Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. O MMFDH é responsável pela coordenação do programa.

Uma das ações do Ministério que já foi concluída e retirada do Plano, de acordo com a pasta, é a Operação Pão da Vida, que tem como objetivo garantir alimentação para a população do arquipélago. Até o início deste ano, em parceria com o Ministério da Cidadania, foram entregues mais de 132 mil cestas básicas aos moradores da região.

O prefeito de Soure, Carlos Augusto Gouvea, conhecido como Guto Gouvea, afirma que a vinda das autoridades federais esteve mais ligada a pautas locais, e não regionais como em outras vezes. “O grande diferencial dessa vez é a vinda do presidente do BNDES, que renova as nossas chances de poder com uma instituição do tamanho do BNDES, que pode ajudar muito o desenvolvimento das nossas potencialidades. Buscamos fazer agendas com produtores da agricultura familiar e também com comerciantes locais e pecuaristas, na expectativa de mostrar o que temos de potência, tanto no setor primário como na produção de búfalos e derivados de búfalos. Na potencialidade de um financiamento de um frigorífico, pensando em uma parceria público-privada (PPP), para que o nosso boi, ao invés de sair em pé, saia já beneficiado, como o nosso setor pesqueiro e vários outros setores produtivos do Marajó”, declara.

Hoje (24), a comitiva irá para Salvaterra e Cachoeira do Arari, onde a ministra e o presidente do BNDES visitarão a comunidade quilombola Boa Vista e se encontrarão com criadores de búfalos, produtores de queijo e arroz da Fazenda Paraíso, no segundo município.