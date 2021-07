Ministra Damares circula por Soure em carroça puxada por búfalos

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, circulou nesta manhã em carroça puxada por búfalo no município de Soure, acompanhada por apoiadores, que portavam bandeiras amarelas.

A ministra está no município desde a quinta-feira (1) para apresentar ações propostas pelo Programa Abrace o Marajó, do governo federal, que está sob administração do seu Ministério.

Ministra cumpre segundo dia de agenda oficial no arquipélago marajoara (Sidney Oliveira / O Liberal)

Durante esta sexta-feira ela reunirá com os prefeitos: Xarão Leão, de Breves; Guto Gouvêa, de Soure; Seu Carlos, de Salvaterra; Bambueta, de Cachoeira do Arari; Biri Magalhães, de Muaná; Paulo Ferreira, de Portel; Clebinho, de Bagre; Vivaldo Mendes (Boró), de Anajás; prefeita Gilma Ribeiro, de Oerias; Getúlio Brabo, de Boa Vista; Mazinho Salomão, de Afuá; Consuelo Castro, de Ponta de Pedras; e a vice-prefeita de Gurupá, Iracilda Alho.