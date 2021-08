Ministra Damares e presidente do BNDES, Gustavo Montezano, cumprem agenda hoje e amanhã no Marajó

Nestas segunda (23) e terça-feira (24), a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, e presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, estarão no Marajó, para apresentar as próximas ações que serão realizadas na região. Em dois dias, a comitiva vai visitar os municípios de Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari.

Conforme a agenda divulgada pelo MMFDH, em Soure, Damares vai se reunir com representantes da sociedade civil marajoara, na tarde desta segunda-feira, para ampliar o diálogo sobre o programa Abrace o Marajó e apresentar as novas ações da pasta que farão parte da estratégia que tem o objetivo de promover o desenvolvimento do território e o enfrentamento das graves violações de direitos humanos. O encontro será na Instituição Caruanas do Marajó Cultura e Ecologia.

Na terça-feira (24), a ministra fará visita a comunidade quilombola Boa Vista. No mesmo dia, em Cachoeira do Arari, haverá encontro com criadores de búfalos, produtores de queijo e arroz, e visita ao Museu do Marajó.

“Eu estou indo com o presidente do BNDES, que vai ficar dois dias comigo, andando de comunidade em comunidade, porque o BNDES está investindo no Marajó e quer ir inloco. Detalhe, a esposa dele (de Gustavo Montezano), já ficou mais de duas semana lá, porque ela está como voluntária numa instituição que está nos ajustando a construir uma proposta educacional. Agora vai o próprio presidente”, declarou Damares, em entrevista ao jornal O Liberal, na última sexta-feira (20).

Segundo ela, o BNDES já está com uma ação prática na região. “Nós estamos modernizando as prefeituras e quem está modernizando é a administração pública, o BNDES. Ele está indo agora para fazer algumas vistorias in loco de projetos que já estão no BNDES para apoiamento no banco. Então, eu vou ficar, na verdade estou indo para assessorar, imagina uma ministra assessorando o presidente do BNDES. Vai ser um momento espetacular”, completou.