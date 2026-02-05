Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ninguém falou comigo sobre assumir o Ministério do Planejamento, diz Esther Dweck

Estadão Conteúdo

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, negou ter sido procurada para assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento caso a ministra Simone Tebet deixe o cargo para disputar as eleições. "O presidente não falou comigo sobre, mas acho importante as pastas ficarem separadas", disse Dweck, em entrevista à jornalista Míriam Leitão veiculada pela GloboNews na noite da quarta-feira, 4.

Dweck afirmou que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu a maior reestruturação em gestão de pessoas de um governo. A ministra destacou a criação do Concurso Nacional Unificado e o estabelecimento de cotas para minorias como realizações importantes.

"Nós alongamos carreiras, chegando a 36% delas com 20 níveis, e criamos cargos de entrada com salários menores", disse Dweck, sobre as reformas que atingiram o funcionalismo federal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ministério

Planejamento

sucessão

Esther Dweck
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Juristas defendem revisão da aposentadoria compulsória como pena máxima dada a juízes

05.02.26 9h13

PT pede que TSE proíba impulsionamento pago de conteúdos críticos a governos na pré-campanha

05.02.26 8h28

Governo não sabia de projetos que aumentam ganhos de servidores do Congresso, diz Esther Dweck

05.02.26 7h52

Ninguém falou comigo sobre assumir o Ministério do Planejamento, diz Esther Dweck

05.02.26 7h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

EDUCAÇÃO

Concurso da Ufopa para docentes de jornalismo será alvo de denúncia no MPF

Candidatos alegam notas repetidas, fuga de tema e falta de acessibilidade em prova que avançou pela madrugada de terça (27) em Santarém

28.01.26 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda