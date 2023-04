'Não fiquei chateado, ele saiu por conta própria', diz Lula sobre saída de Gonçalves Dias

De acordo com o jornal "O Tempo", o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (20), que não ficou chateado com a demissão do general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), após sua participação em ataques golpistas contra os Três Poderes, em 8 de janeiro deste ano. Segundo Lula, Dias saiu do cargo por "conta própria".

Imagens registradas por câmeras do Palácio do Planalto mostraram Gonçalves Dias caminhando sozinho no terceiro andar do palácio, tentando abrir portas e, em seguida, entrando no gabinete presidencial. Algum tempo depois, ele é visto caminhando pelo mesmo corredor acompanhado de invasores, aparentemente indicando a saída de emergência.