Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Mulher de Moraes nega mensagem de Vorcaro

Com isso, as versões apresentadas por Alexandre de Moraes e por sua esposa são incompatíveis

Estadão Conteúdo

A advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), negou ter recebido uma mensagem do dono do Banco Master, Daniel Vorcado. A declaração contraria a versão de seu marido sobre os textos supostamente entregues à CPI do INSS.

O questionamento de Vorcado, "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?", foi supostamente armazenado em uma pasta junto ao contato de Viviane no material sob custódia da CPI. Contudo, ela afirmou categoricamente que "não recebeu as referidas mensagens".

Com isso, as versões apresentadas por Alexandre de Moraes e por sua esposa são incompatíveis. A assessoria de comunicação do STF foi acionada sobre a afirmação de Viviane, mas não houve retorno.

Contradições sobre o armazenamento

O fato de dois arquivos estarem na mesma pasta, conforme o programa de processamento de dados usados pela Polícia Federal (PF) e compartilhado com a CPI, não indica automaticamente uma correlação direta entre eles. Apenas significa que as "impressões digitais" dos arquivos possuem trechos iguais, justificando o armazenamento conjunto.

Moraes havia se posicionado após reportagem do jornal O Globo informar que a mensagem de Vorcado, redigida em 17 de novembro de 2025, data de sua primeira prisão, teria tido o magistrado como destinatário.

O caso Daniel Vorcado

Naquele dia, Daniel Vorcado já tinha conhecimento de que seria alvo da PF e foi detido no Aeroporto de Guarulhos, enquanto tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes. Ele alegou que a viagem visava tentar vender o banco a um grupo estrangeiro, após o Banco Central rejeitar ofertas de compra anteriores.

Alexandre de Moraes, por sua vez, negou ter se comunicado com Vorcado. Segundo o ministro, uma das mensagens também teve o senador Irajá (PSD-TO) como destinatário. O senador, em nota, também negou ter falado com Vorcado e classificou a versão como sem sentido.

A própria estrutura das pastas dentro do programa IPED, desenvolvido há mais de 10 anos pela PF para extração e análise forense de dados, inviabilizaria a versão de Moraes sobre a entrega dos prints.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER/VORCARO

Moraes

mensagens

Viviane Barci
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Regalias do MP do Rio saltam de R$ 65 milhões para R$ 223 milhões dias antes da liminar de Dino

12.03.26 20h52

Moraes revoga autorização e veta visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha

12.03.26 20h23

CPMI do INSS usará sala-cofre para armazenar dados do celular de Vorcaro

12.03.26 20h18

Corregedoria do MPF orienta procuradores a não curtirem nem compartilharem conteúdos políticos

12.03.26 19h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Oposição pede prisão de Moraes, e cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso

06.03.26 14h17

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

INVESTIGAÇÃO

Caso Daniel Santos: PGJ rebate defesa do prefeito de Ananindeua no STF

Alexandre Tourinho diz que investigação é anterior a força-tarefa estadual e classifica citação de deputada federal Alessandra Haber como manobra para atrasar processo

09.03.26 18h59

CPMI do INSS

Quem são os políticos e autoridades citados por Vorcaro em mensagens obtidas na CPMI

Os arquivos foram recuperados do celular de Vorcaro e fazem parte de investigação que corre sob sigilo

06.03.26 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda