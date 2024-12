MTur firma parceria com o Estado para ampliar oferta de cursos de capacitação para a COP 30

Uma nova parceria entre os governos federal e estadual para a ampliação da oferta de cursos de capacitação no segmento turístico foi firmada nesta sexta-feira (20/12). A autorização do convênio foi assinada pela secretária executiva do Ministério do Turismo (MTur), Ana Carla Lopes, com o titular da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Eduardo Costa, em Belém.

O convênio garante a liberação de R$ 1 milhão para o governo do Pará investir em cursos de qualificação turística através do programa “Capacita COP 30”, ofertado pelo governo estadual por meio de diversos órgãos, inclusive pela Setur, visando a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

VEJA MAIS

O plano de trabalho inclui 15 turmas de diferentes cursos, como “Protocolo e Cerimonial” e “Agente Comunitário para o Turismo”, entre outros focados no setor de bares e restaurantes, totalizando 450 vagas que serão disponibilizadas ainda no primeiro semestre de 2025.

O secretário de Estado de Turismo, Eduardo Costa, destacou a importância da parceria entre o MTur e o Governo do Pará. “O Ministério do Turismo, que já tomou uma iniciativa super importante para a qualificação no Pará com a inauguração da Escola Nacional de Turismo, agora reforça essa parceria com o governo do Pará com essa transferência de recursos que vão incrementar a oferta de cursos dentro do programa ‘Capacita COP 30’, e com isso sem dúvida daremos mais um salto na qualificação para o mercado de turismo no Pará”, afirmou Costa.

A secretária Executiva do MTur afirmou que o convênio é o primeiro de muitos que a pasta fará, por meio da Escola Nacional de Turismo, para garantir a qualificação dos profissionais, com foco na COP 30. “Nosso objetivo é preparar ao máximo a mão de obra turística da cidade de Belém para a COP 30, mas também para o legado que será deixado, que certamente fortalecerá o setor de turismo, onde esse pessoal qualificado fará toda a diferença no receptivo turístico da capital paraense”, declarou a secretária.