MPPA cria comissão para evitar que ocorra no Pará o que aconteceu no DF

O procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, César Bechara Nader Mattar Júnior, após reunião do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, realizada em Brasília, decidiu criar, no dia 11 de janeiro, a Comissão Permanente de Gerenciamento de Crises do MPPA. A ideia é discutir medidas preventivas para evitar que ocorram no Pará atos violentos como os que ocorreram no dia 8 de janeiro no DF.

A comissão de promotores de justiça deverá acompanhar e adotar medidas visando a impedir a ocorrência de atos violentos contra a democracia no Pará. O grupo será formado por um promotor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), dois membros do Ministério Público, pelo coordenador do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, um da Promotoria Militar. O procurador-geral presidirá a comissão. “Compete à comissão ao procurador-geral de justiça nas situações reconhecidas como crise”, pontua a decisão.