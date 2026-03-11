Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

MPF aprimora regras para monitorar fornecedores indiretos de gado na Amazônia

Novas diretrizes integram o Protocolo de Monitoramento da cadeia da pecuária e terão implementação gradual até 2028

O Liberal
fonte

A nível nacional, 27,4% desses trabalhadores estavam com o nome em vermelho, valor que representa uma oscilação de 0,4 pontos percentuais em comparação com o último levantamento (Arquivo)

O Ministério Público Federal (MPF) anunciou o aprimoramento das regras de monitoramento da cadeia produtiva da pecuária na Amazônia, com foco no controle de fornecedores indiretos de gado. A nova metodologia será incorporada ao Protocolo de Monitoramento de Fornecedores de Gado da Amazônia e estabelece um cronograma gradual para implementação das medidas pelos frigoríficos signatários do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Carne Legal.

A iniciativa busca garantir a origem legal do gado que chega aos frigoríficos, incluindo os chamados fornecedores indiretos — fazendas que vendem animais para propriedades que, posteriormente, comercializam diretamente com os frigoríficos.

Atualmente, 108 plantas frigoríficas em toda a Amazônia possuem TACs firmados com o MPF. Pelo acordo, as empresas se comprometem a adotar sistemas de controle para verificar se as fazendas fornecedoras estão livres de desmatamento ilegal, sobreposição com terras indígenas ou unidades de conservação, embargos ambientais e se não constam na chamada “lista suja” do trabalho escravo.

Evolução das regras

Embora o monitoramento de toda a cadeia produtiva já estivesse previsto nos acordos, a fiscalização de fornecedores indiretos enfrenta obstáculos técnicos e burocráticos, principalmente no acesso a dados de trânsito animal. Por esse motivo, a implementação das regras foi planejada de forma gradual.

A nova metodologia foi discutida com empresas de geomonitoramento e representantes da indústria, além de ter sido apresentada, em dezembro de 2025, ao Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos (GTFI), que reúne organizações da sociedade civil, varejo, produtores e frigoríficos.

Como funcionará o monitoramento

Na fase inicial, o controle será direcionado aos fornecedores indiretos de primeiro nível — propriedades rurais que tenham movimentado bovinos ou bubalinos para fornecedores diretos nos 24 meses anteriores à compra do lote pelo frigorífico.

O sistema prevê a emissão de alertas periódicos pelo MPF. Um fornecedor direto poderá ser incluído nesses alertas caso tenha recebido, nos últimos 12 meses, volume significativo de gado de fazendas indiretas em desacordo com os critérios do TAC.

Nesse primeiro momento, será considerado irregular o caso em que mais de 30% do gado adquirido pelo fornecedor direto — ou 50 cabeças de gado, prevalecendo o menor número — tenha origem em propriedades fora dos critérios socioambientais estabelecidos.

O percentual de tolerância será reduzido gradualmente ao longo dos próximos anos. A partir de julho de 2028, o limite cairá para 25%, passando para 20% em julho de 2029 e diminuindo cinco pontos percentuais a cada ano.

Caso um fornecedor direto seja bloqueado após um alerta do MPF, o frigorífico só poderá retomar as compras mediante justificativa, que poderá incluir a regularização das fazendas indiretas envolvidas, comprovação de que a transação irregular ocorreu há mais de 24 meses ou apresentação de certificações socioambientais emitidas por plataformas como Agro Brasil + Sustentável, Selo Verde ou Passaporte Verde.

O MPF também informou que buscará viabilizar uma base pública de consulta para facilitar a verificação das informações e orienta que produtores rurais passem a exigir certidões dessas plataformas ao comprar gado de outras propriedades.

Cronograma de implementação

O novo sistema será aplicado em etapas para permitir a adaptação do setor:

  • Fevereiro de 2026: publicação oficial das novas regras;
  • Julho de 2026: início da contabilização das vendas de fornecedores indiretos para diretos;
  • Julho de 2027: emissão de relatórios preliminares informativos aos frigoríficos;
  • Janeiro de 2028: início do envio oficial dos Relatórios de Alerta sobre Fornecedores Indiretos.

Resultados do programa

Dados do segundo ciclo unificado de auditorias, divulgados em 2025, indicam que frigoríficos dos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins que aderiram ao TAC apresentam 13 vezes menos irregularidades em suas compras em comparação às empresas que não participam do acordo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

criação de gado

pecuária no pará
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

MELHORIAS

MPF aprimora regras para monitorar fornecedores indiretos de gado na Amazônia

Novas diretrizes integram o Protocolo de Monitoramento da cadeia da pecuária e terão implementação gradual até 2028

11.03.26 14h16

Barroso: STF passa por momento difícil, mas um fato não conta história da instituição

11.03.26 13h33

BRASIL

Zanin pede vista e suspende julgamento que pode tornar Silas Malafaia réu

A Primeira Turma do STF começou a julgar na última sexta-feira, 6, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o pastor

11.03.26 11h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Oposição pede prisão de Moraes, e cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso

06.03.26 14h17

BRASIL

Morte de 'Sicário' de Vorcaro na prisão foi filmada sem pontos cegos, diz diretor da PF

O ato ocorreu enquanto Luiz Phillipi Mourão estava sob custódia na Superintendência Regional do órgão em Minas Gerais

05.03.26 10h13

ELEIÇÕES 2026

Deputado Dirceu Ten Caten é o nome do PT para ser vice de Hana Ghassan nas eleições 2026

Líder da bancada petista na Alepa, parlamentar afirma que diretório estadual deliberou oficialmente o nome dele para compor chapa com a vice-governadora e destaca atuação do mandato em defesa da juventude e no combate ao feminicídio

05.03.26 8h00

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda