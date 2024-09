MP deflagra operação contra possíveis desvios de recursos na Prefeitura de Ananindeua

O Ministério Público do Estado informou, na manhã desta sexta-feira (06.09), que realiza uma operação com o objetivo de investigar possíveis desvios de recursos públicos no município de Ananindeua. Segundo o MP, a operação foi deflagrada durante a madrugada, por meio Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Ainda conforme as primeiras informações divulgadas, a ação tem alvos em duas secretarias municipais: de Saúde e de Saneamento e Infraestrutura.

O Grupo Liberal procurou a Prefeitura de Ananindeua e aguarda um posicionamento sobre as investigações.

O MPPA informou que mais informações serão disponibilizadas posteriormente, ao fim da operação.