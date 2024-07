Morre o juiz do trabalho aposentado José Wilson Malheiros da Fonseca

Morreu na madrugada desta segunda-feira (1°.07), aos 79 anos, o juiz do Trabalho aposentado José Wilson Malheiros da Fonseca. A causa da morte não foi divulgada. Ele tinha algumas comorbidades e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Belém.

Filho do maestro Wilson Fonseca, o Maestro Isoca, e irmão do desembargador do Trabalho aposentado Vicente Malheiros da Fonseca, José Wilson também era escritor, músico, poeta, além de advogado e professor universitário.

"O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) lamenta informar o falecimento de José Wilson Malheiros da Fonseca, juiz do Trabalho aposentado, nesta segunda-feira, 1º de julho. A Justiça do Trabalho da 8ª Região, se solidariza com os familiares e amigos, neste momento de dor e consternação", disse o TRT, em nota.

Conforme informações divulgadas pelo Tribunal, o velório teve início às 8h30, na Igreja dos Capuchinhos, na capela mortuária de Santo Antônio. O sepultamento ocorrerá às 14h, no cemitério Santa Izabel, no Panteão da Academia Paraense de Letras.

VEJA MAIS

A Prefeitura de Santarém também publicou uma nota de pesar pela morte do magistrado. "Seu compromisso com a justiça, a educação e a cultura, assim como seu talento artístico e literário, são exemplos inspiradores para todos. Santarém perde um cidadão exemplar, cuja trajetória de vida enriqueceu nossa cidade e proporcionou inúmeros benefícios a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele.Seu vasto legado e contribuição em todas as áreas em que atuou deixaram uma marca indelével em nossa comunidade", diz a gestão municipal.

Veja a nota da Prefeitura de Santarém

A Prefeitura de Santarém manifesta votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Wilson Malheiros da Fonseca.

José Malheiros da Fonseca foi um notável juiz da Justiça do Trabalho, advogado, escritor, músico, poeta e professor universitário. Seu vasto legado e contribuição em todas as áreas em que atuou deixaram uma marca indelével em nossa comunidade.

Seu compromisso com a justiça, a educação e a cultura, assim como seu talento artístico e literário, são exemplos inspiradores para todos. Santarém perde um cidadão exemplar, cuja trajetória de vida enriqueceu nossa cidade e proporcionou inúmeros benefícios a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele.

Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com familiares e amigos, prestando nossas mais sinceras condolências. Que a memória e o legado de José Wilson Malheiros da Fonseca sejam sempre lembrados com carinho e respeito.=