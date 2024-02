Moro tem julgamento marcado para 1º de abril pelo TRE-PR

Nesta quinta-feira (22), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) marcou a data do início julgamento que pode cassar o ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) para o dia 1º de abril.

O desembargador eleitoral José Rodrigo Sade vai tomar posse no dia 6 de março, e então se completará a composição da corte que vai julgar o senador. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.

Com a corte completa, o presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, marcou a data do julgamento das Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) contra o senador.

Ele reservou três datas para as sessões: os dias 1º, 3 e 8 de abril. Moro responde por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. Ele nega as acusações.