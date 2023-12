Em mensagem, Moro promete ficar em silêncio sobre voto em Dino após ser alertado por aliado

Imagens registradas pelo Estadão do celular do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) enquanto ele conversava por mensagem de texto com um aliado mostram o ex-juiz da Lava-jato afirmando que ficaria em silêncio sobre seu voto durante a apreciação do nome de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Na conversa, uma pessoa identificada apenas com "Mestrão", informa que o “coro está comendo” nas redes sociais, após fotos do senador oposicionista abraçado e rindo com Dino viralizarem nas redes sociais. “Mas fica frio que ja ja passa (sic)”, diz.

VEJA MAIS

Em seguida, porém, a pessoa alerta Moro que ele ficaria exposto se tornasse público um eventual apoio ao indicado. “Não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, se não isso vai ficar a vida inteira rodando”, diz, na mensagem.

Moro responde que não vai revelar o seu voto. “Blz (beleza). Vou manter meu voto secreto, eh um instrumento de proteção contra retaliação (sic)”.

Em um levantamento feito pelo próprio Estadão com todos os parlamentares, o senador e ex-juiz da Lava Jato que publicamente faz oposição ao governo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não quis revelar o voto. A indicação de Dino para o STF foi aprovada com 47 votos a favor e 31 contra.

Procurado pelo Estadão para comentar sobre a troca de mensagem, Moro informou, por meio de sua assessoria, que a pessoa com quem conversou pelo celular não tem informação do voto do senador e "fez a sugestão somente porque distorceram o posicionamento do parlamentar nas redes após cumprimento ao ministro Dino. Em resposta, o senador disse que iria manter o sigilo do voto, que é um instrumento de proteção contra retaliação”.

A assessoria não informou quem é “Mestrão”.