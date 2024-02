Moraes vota para condenar mais 15 réus pelos atos de 8 de janeiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, votou pela condenação de mais 15 réus acusados de envolvimentos nos atos democráticos ocorridos em Brasília em 8 de janeiro de 2023. As penas propostas pelo magistrado vão de 14 a 17 anos de prisão.

Até o momento, o STF já condenou 59 denunciados pela Procuradoria Geral da República (PGR),

Esses 15 réus que estão tendo seus processos analisados, estão sendo julgados de forma individual no plenário virtual do Supremo, no qual os ministros podem inserir seus votos no sistema eletrônico até o dia 20 de fevereiro.

Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou os réus pelos seguintes crimes:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

dano qualificado;

golpe de Estado;

deterioração do patrimônio tombado;

associação criminosa.