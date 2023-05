Ministro Alexandre de Moraes prorroga por mais 90 dias inquérito das milícias digitais

O inquérito das milícias digitais foi prorrogado por mais 90 dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O magistrado informou que há diligências em andamento e que é preciso dar continuidade à investigação.

O inquérito foi instaurado em 2021 a partir de indícios e provas da existência de uma suposta organização criminosa, de forte atuação digital, que se articularia em núcleos político, de produção, de publicação e de financiamento, com a finalidade de atentar contra a democracia e como uma continuidade da investigação sobre atos antidemocráticos.

Foi no âmbito desse inquérito que se deu a operação da Polícia Federal que terminou com a busca e apreensão do telefone celular de Jair Bolsonaro (PL) e a prisão de pessoas ligadas ao ex-presidente, por fraudes no cartão de vacinação dele e da filha.

Essas apurações partiram do inquérito, mas se dão em procedimentos diferentes.