Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira

Ministro do STF deu prazo de cinco dias para explicação

Andre Richter | Agência Brasil
fonte

Moraes exige explicações de Collor sobre uso da tornozeleira (Foto: Gustavo Moreno/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de cinco dias para a defesa do ex-presidente Fernando Collor explicar o desligamento da tornozeleira eletrônica. Desde abril deste ano, Collor cumpre prisão domiciliar em Maceió.

A decisão foi tomada após o ministro receber um alerta da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas, responsável pelo monitoramento do equipamento. De acordo com o órgão, a tornozeleira ficou sem bateria nos dias 2 e 3 de maio deste ano.

“Intimem-se os advogados regularmente constituídos por Fernando Affonso Collor de Mello para prestarem esclarecimentos, no prazo máximo de cinco dias, sobre o descumprimento da medida cautelar imposta, sob pena de decretação da prisão”, decidiu o ministro.

Moraes também cobrou explicações da secretaria por ter informado o desligamento cinco meses após o ocorrido. O órgão terá 48 horas para enviar as explicações.

Em 2023, Collor foi condenado pelo STF.  Conforme a condenação, o ex-presidente e ex-senador, como antigo dirigente do PTB, foi responsável por indicações políticas para a BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, e recebeu R$ 20 milhões em vantagens indevidas em contratos da empresa. Segundo a denúncia, os crimes ocorreram entre 2010 e 2014.

VEJA MAIS

image Filhos de Bolsonaro protestam contra manutenção de prisão do pai: 'Graves violações' e 'refém'
Alexandre de Moraes acata parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) e nega o pedido da defesa

image Filhos de Bolsonaro protestam contra manutenção de prisão do pai: 'Graves violações' e 'refém'
Alexandre de Moraes acata parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) e nega o pedido da defesa

image STF suspende julgamento da Ferrogrão; placar está em 2 a 0 para liberar projeto
Alexandre de Moraes votou pela constitucionalidade da lei que abre espaço para a ferrovia.

Em abril, a prisão de Collor foi determinada após o Supremo negar os recursos protocolados pela defesa para evitar a condenação. Após o ex-presidente iniciar o cumprimento da pena, a defesa solicitou ao STF a concessão de prisão domiciliar. Os advogados alegaram que Collor tem 75 anos e possui diversas comorbidades, como doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alexandre de morares
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Ordem

Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira

Ministro do STF deu prazo de cinco dias para explicação

17.10.25 19h46

eleições 2026

Michelle critica pressão por escolha de sucessor de Bolsonaro e culpa governo por tarifaço

A ex-primeira dama é cotada para uma candidatura em 2026

17.10.25 16h53

política

Com destino incerto, Ciro Gomes deixa o PDT e tem PSDB e União como alternativas

Em julho deste ano, ele se reuniu com a cúpula do PSDB e, na ocasião, afirmou que seu retorno à sigla "já estava decidido"

17.10.25 15h43

Defesa de Filipe Martins questiona autenticidade de registros do Alvorada e pede perícia

17.10.25 15h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

VÍDEO: Moraes marca presença em show de Alcione e cantora dedica apresentação ao ministro

Durante a apresentação, a artista dedicou a performance musical ao ministro, que foi aplaudido de pé

12.10.25 11h23

POLÍTICA

Prefeito de Ananindeua usa jatinho de empresa contratada por R$ 58,5 milhões

Imagens mostram Dr. Daniel Santos em aeronave operada pela Norte Ambiental, que presta serviços de saneamento e coleta de lixo na cidade

14.10.25 19h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda