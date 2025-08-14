Moraes participa de roda de conversa com influenciadores digitais em evento do STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participa nesta quinta-feira, 14, de uma roda de conversa com 26 influenciadores digitais. O encontro integra a segunda edição do "Leis e Likes", iniciativa da Corte para divulgar suas atividades nas redes sociais. O projeto é uma parceria do STF com a organização Redes Cordiais. Moraes conversará com os influenciadores a partir das 10h.

Os 26 convidados participam de uma imersão nas atividades do STF. Além de rodas de conversas com ministros, os participantes acompanham uma sessão plenária da Corte e fazem uma visita guiada à sede do tribunal. De acordo com o Supremo, "nenhum influencer recebe cachê por sua participação, uma vez que o encontro tem contrapartida 100% social e o STF não custeia as visitas".

Nesta quarta-feira, os influenciadores conversaram com Flávio Dino. Na antessala do plenário, o ministro Alexandre de Moraes encontrou o humorista paraibano Mizael Silva, que interpreta nas redes sociais um personagem de "advogado" do ministro. Nesta quinta, além de Moraes, os convidados conversarão com Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, a partir de 11h, e com Cármen Lúcia, a partir de 12h30.

Neste ano, a lista de participantes conta com nomes como Antonio Tabet, Fred Nicácio, Nath Finanças e Beta Boechat.

Confira os influenciadores convidados para o 'Leis e Likes':

@historiasdeterapia (Alexandre Simone e Lucas Galdino) @anaterra.oli (Anaterra Oliveira) @antoniotabet (Antonio Tabet) @beatrisbrantes (Beatris Brantes) @betaboechat (Beta Boechat) @umbipolar (Biel Braga) @cecilia.dassi (Cecília Dassi) @naoinviabilize (Deia Freitas) @frednicacio (Fred Nicácio) @afrocrente (Jackson Augusto) @jooj (Jooj Natu) @lailazaid (Laila Zaid) @luaxavier (Luana Xavier) @vogalizandoahistoria (Marco Viricimo e Vitor Vogel) @mizaelsilv (Mizael Silva) @nandogald (Nando Gald) @nathfinancas (Nath Finanças) @pfranca (Pedro Henrique França) @braidsrafa (Rafa Xavier) @3palavrinhas (Reinaldo Heleno) @sabrinafidalgoo (Sabrina Fidalgo) @profsaradovale (Sara do Vale) @oyurimarcal (Yuri Marçal)