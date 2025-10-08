Capa Jornal Amazônia
Moraes manda devolver à PF armas apreendidas com réu da tentativa de golpe

Estadão Conteúdo

O ministro e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira, 7, a devolução, ao patrimônio da PF, de parte do armamento apreendido de Wladimir Matos Soares, réu do núcleo 3 da trama golpista que tentou abolir o Estado Democrático de Direito.

Wladimir, que é policial federal, teve pistolas, uma metralhadora e acessórios recolhidos durante as investigações sobre a tentativa de golpe.

O núcleo 3 da investigação reúne dez integrantes, a maioria formada por militares de forças especiais, conhecidos como "kids pretos". Eles são acusados de participar do planejamento do golpe, incluindo o plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa ataques a autoridades como Moraes e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A devolução das armas foi solicitada pela Polícia Federal, alegando que os instrumentos "integram o acervo patrimonial da Polícia Federal e são essenciais ao desempenho de suas atividades institucionais".

O pedido de devolução foi enviado à Procuradoria-Geral da República (PGR), que se manifestou favorável à devolução das pistolas, mas barrou a entrega da metralhadora e de outros itens, argumentando que não há elementos suficientes que justifiquem a liberação desses objetos à corporação.

"As fichas cadastrais apresentadas, em conjunto com os dados constantes no Termo de Apreensão n. 4845571/2024, fazem presumir a propriedade legítima, por parte da Polícia Federal, da pistola G17, Glock GMBH (Áustria), de n/s. HPP871 e da pistola G19, Glock GMBH (Áustria), de n/s. BRPL004, bem como revelam a ausência de impedimento legal à devolução pleiteada", autorizou a PGR.

"Quanto à submetralhadora MP5A5, marca HK (Heckler & Koch), n/s. 62460363, entretanto, não há elementos suficientes para a reintegração do objeto", completou.

Alexandre de Moraes acolheu a PGR e determinou a devolução de duas pistolas, além de exigir que a PF comprove a propriedade das demais armas e justifique o interesse nos acessórios apreendidos.

