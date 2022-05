Moraes diz que Justiça Eleitoral combate ‘aqueles que são contrários aos aos ideais republicanos’

A Justiça Eleitoral combate “aqueles que são contrários aos ideais republicanos”, disse o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quinta-feira (19).

O magistrado se manifestou em homenagem aos 90 anos da Justiça Eleitoral e fez referência a ataques do presidente Jair Bolsonaro às instituições e ao sistema eleitoral brasileiro. Moraes assumirá a presidência do TSE em agosto, o que significa que estará no cargo nas eleições de outubro.

“A vontade de democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e republicanos permanece na Justiça Eleitoral”, disse Alexandre de Moraes. E afirmou ainda que a Justiça Eleitoral “nasceu com muita vontade, nasceu com muita coragem de lutar pela democracia e com muita coragem de lutar contra um sistema que, à época, era um sistema que tentava capturar a vontade soberana do povo”.