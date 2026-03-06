Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes arquiva investigação contra irmã de 'kid preto' que escondeu eletrônicos em panetone

Dhebora colocou um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória escondidos na embalagem do doce. Os objetos foram apreendidos e a visita não foi realizada

Estadão Conteúdo
fonte

Alexandre de Moraes (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta quinta-feira, 5, o arquivamento da investigação contra a policial Dhebora Bezerra de Azevedo, irmã do tenente-coronel Rodrigo Bezerra, que tentou entrar no Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília, com aparelhos eletrônicos escondidos em uma caixa de panetone.

Em dezembro de 2024, durante uma visita ao quartel onde o irmão - um dos "kids pretos" preso por suposta participação na trama golpista - está preso, Dhebora colocou um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória escondidos na embalagem do doce. Os objetos foram apreendidos e a visita não foi realizada.

Na época, Moraes determinou a suspensão provisória das visitas ao militar, até que a Polícia Federal investigasse as circunstâncias do caso e eventual participação do preso na tentativa de entrada dos equipamentos.

Em depoimento à PF, ela afirmou que a ideia partiu dela, para que o irmão pudesse ouvir música enquanto treinava na prisão. Em virtude de Dhebora ser agente da Polícia Civil do Estado do Ceará, Moraes argumentou na decisão que ela tinha conhecimento da irregularidade da conduta ao esconder os equipamentos dentro de uma caixa de panetone.

Na decisão desta quinta, Moraes arquivou a investigação porque considerou que a conduta não teve relevância penal suficiente para justificar um processo criminal. Além disso, o magistrado autorizou Dhebora a visitar novamente o irmão, desde que respeite as regras do Batalhão da Polícia do Exército em Brasília.

"Na presente hipótese não se verifica relevância material da conduta praticada por DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO, configurando, portanto, a desnecessidade da aplicação da lei penal em face da insignificância da conduta e, por consequência, revela-se desarrazoado manter a persecução penal contra a investigada", escreveu Moraes na decisão.

Condenação do irmão

O irmão de Dhebora, o tenente-coronel do Exército Rodrigo Bezerra de Azevedo, fez parte do "núcleo de ações coercitivas" (núcleo 3) do plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) no poder após a derrota nas eleições de 2022.

O militar que fazia parte do grupo de operações especiais do Exército, conhecido como "kids pretos", foi condenado a 21 anos de prisão em regime inicial fechado e multa de 120 salários mínimos, além de pagar multa solidária por danos morais coletivos pelos danos causados na Praça dos Três Poderes no episódio do 8 de Janeiro.

Rodrigo e os demais réus foram condenados no dia 18 de novembro de 2025 por unanimidade pela Primeira Turma do STF.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/RODRIGO BEZERRA/STF/MORAES/IRMÃ/INVESTIGAÇÃO/ARQUIVAMENTO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Líder da oposição na Câmara pretende protocolar pedido de impeachment de Moraes por caso Master

Para o parlamentar, não é cabível a um ministro do Supremo manter comunicações com investigados, o que colocaria dúvidas sobre a parcialidade de Moraes

06.03.26 15h23

política

Carlos Viana quer convidar Dino para esclarecer anulação da quebra de sigilo de Lulinha

A sessão em que foi aprovada a quebra de sigilos virou palco de briga

06.03.26 15h12

política

Moraes arquiva investigação contra irmã de 'kid preto' que escondeu eletrônicos em panetone

Dhebora colocou um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória escondidos na embalagem do doce. Os objetos foram apreendidos e a visita não foi realizada

06.03.26 14h58

política

Oposição pede prisão de Moraes, e cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso

06.03.26 14h17

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

Eleições

Calendário das Eleições 2026 é aprovado pelo TSE; veja as datas dos turnos

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro

03.03.26 8h31

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda