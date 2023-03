Morador de Brumadinho é agredido por apoiador de ex-vereador durante sessão da Câmara Municipal

A sessão desta quinta-feira (23) da Câmara Municipal de Brumadinho, em Minas Gerais, foi marcada por uma confusão no plenário, durante a renúncia do vereador Guilherme Morais (sem partido), suspeito de abusar sexualmente de uma jovem de 17 anos e também de fraude e estelionato envolvendo a compra de um carro de luxo. Um morador e infuenciador da cidade, identificado como Marcelo Rodrigues dos Santos, que é pastor, dava testemunho sobre o suposto abuso, quando foi agredido por Sirleno Gonçalves, um apoiador de Guilherme.

Um pedido de cassação do mandato de Guilherme Morais já havia sido apresentado na Câmara Municipal. Porém, na abertura da sessão desta quinta, Guilherme entregou à presidência da casa legislativa uma carta com o pedido de renúncia, com efeito imediato.

Gabriel Morais, primo de Guilherme, também se envolveu na confusão. Ele aparece em imagens sendo contido e algemado por policiais militares, após uma briga em plenário. Testemunhas afirmaram que Gabriel estava armado. O pai do agora ex-vereador, Francisco Nonato, conhecido como Chicão, também teria tentado intervir na ação policial. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram depoimento.