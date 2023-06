Ministros são convocados para reunião com Lula e troca no Turismo pode ser anunciada hoje

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião, a partir das 10h desta terça-feira (13), no Palácio do Planalto, com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o marido dela, o prefeito de Beldford Roxo (RJ), Waguinho. A expectativa é de que, durante a reunião, seja discutido o futuro da ministra, que deve sair do cargo. A bancada do União Brasil na Câmara pressiona o governo para que ela seja substituída pelo deputado federal Celso Sabino (União-PA). Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, também foi convocado para a reunião desta terça-feira, no plantal.

Daniela e Waguinho apoiaram Lula nas eleições de 2022 contra Jair Bolsonaro. Porém, eles romperam com a cúpula do União Brasil. O prefeito já deixou a sigla e a ministra anunciou publicamente que também deixará o União Brasil. Ele depende ainda de autorização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o colunista Tales Faria, do portal UOL, o presidente Lula comunicou a assessores que aceitou a indicação de Celso Sabino para o Ministério do Turismo.