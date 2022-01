Ministros pedem orações para Bolsonaro, que está internado em SP

Ministros de Estado pediram orações para o presidente Jair Bolsonaro, que está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde a madrugada desta segunda-feira, 3, com obstrução intestinal. De acordo com a equipe médica que acompanha o quadro, Bolsonaro está estável e não há previsão de alta. O próprio mandatário disse no Twitter que fará exames para definir se precisará de uma nova cirurgia.

"Conclamo os amigos para uma corrente de oração pelo PR @jairbolsonaro. Ele está internado, em SP, com obstrução intestinal, ainda como sequela da facada", escreveu no Twitter o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos. "Com a força de Deus e das nossas orações, prontamente ele estará de volta ao trabalho, que este ano será ainda mais duro", acrescentou.

VEJA MAIS

Chefe da pasta da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas também prestou solidariedade a Bolsonaro nas redes sociais. "Desejo muita força neste momento e estou certo de que muito em breve estará de volta à ativa!", relatou o ministro.

O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, também se manifestou no Twitter. "Brasil está em oração pelo senhor, PR @jairbolsonaro. Vai sair dessa ainda mais forte #tamojunto", escreveu. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina desejou "melhoras" e também disse que está em "oração" pela recuperação do presidente.

"Onde tem oração tem vitória", afirmou nas redes sociais a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. O ministro do Turismo, Gilson Machado, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, também disseram que estão orando por Bolsonaro.

Primeira-dama

No Instagram, a primeira-dama Michelle mostrou gratidão. "Agradeço as orações e as mensagens de carinho, recebidas pela internação do Jair decorrente do atentado que sofreu em 2018. Sequela que levaremos para o resto de nossas vidas. Mas Deus é bom e tem o controle de todas as coisas", publicou.

Em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse a repórteres que Bolsonaro "está bem". "O presidente foi vítima de um atentado gravíssimo em 2018. Em função disso, ele tem consequências. Ele teve dores abdominais, achou-se por bem levá-lo ao hospital lá em São Paulo. Mas, até onde eu sei, o presidente está bem", afirmou.