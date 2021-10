Ministro Rogério Marinho entrega condomínio residencial em Ananindeua com 480 apartamentos

A dona de casa Dilma do Socorro Paixão, no ano de 2002, cadastrou-se no então programa federal Minha Casa, Minha Vida, com o objetivo de obter a casa própria e oferecer melhores condições de vida a seus dois filhos. Passados 19 anos, o sonho foi realizado. Dilma do Socorro foi uma das contempladas na cerimônia de inauguração dos 480 apartamentos do Residencial Novo Cristo II, em Ananindeua, na tarde desta quinta-feira (7), dentro do novo programa do governo federal, Casa Verde e Amarela.

Ministro Marinho, prefeito Daniel Santos e uma beneficiária do programa (Sidney Oliveira / O Liberal)

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve presente para fazer a entrega simbólica das chaves no conjunto. Também participaram da solenidade autoridades como o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, e o deputado federal Éder Mauro. Além dos pronunciamentos dos representantes políticos, foi realizado o sorteio de um apartamento inteiramente mobiliado.

Apartamentos do Residencial Novo Cristo II (Sidney Oliveira / O Liberal)

Cada apartamento, com 44,56 metros quadrados, conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O conjunto tem ainda escola, posto de saúde e uma creche próxima.