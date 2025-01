Ministro do Desenvolvimento Agrário vem a Belém para compromissos com a reforma agrária

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, cumpre agenda de compromissos com a reforma agrária em Belém, nesta quinta (23) e sexta-feira (24). Entre os pontos da pauta estão reuniões com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a cerimônia de posse da Direção Nacional do MST e, ainda, um Ato de compromisso com a reforma agrária.

De acordo com a assessoria de comunicação do Ministério, às 17h desta quinta-feira o ministro vai participar de reunião com a direção nacional do MST no Parque dos Igarapés, no bairro do Coqueiro, em Belém. Em seguida, às 20h, ainda no mesmo local, ele acompanhará a cerimônia de posse da nova direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Na sexta-feira (24), a agenda do ministro começa às 9h, com um ‘Café da manhã’ com parlamentares do Pará, na superintendência da Conab Pará (Companhia Nacional de Abastecimento), no bairro de Nazaré. Às 10h, ele vai participar do Ato de compromisso com a reforma agrária e com o Brasil, também, no Parque dos Igarapés.

Em entrevista à CNN, o ministro disse que o programa da reforma agrária esteve parado no último governo e o objetivo da pasta é que neste ano de 2025 o programa retome as atividades no campo.