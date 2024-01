Rede Armazém do Campo, do MST, inaugura espaço no bairro da Cremação, em Belém

Os alimentos agroecológicos de produtores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Pará ganharam o primeiro espaço físico no Pará. Desde sábado (13) está em funcionamento o Armazém do Campo, marca da rede de comercialização do MST que oferece produtos orgânicos de assentamentos e acampamentos presentes em pelo menos 38 cidades de todo país.

Localizado na rua dos Pariquis, entre as travessas 14 de Abril e 3 de Maio, bairro da Cremação, o estabelecimento fica numa curiosa fronteira que divide classes socioeconômicas da capital paraense. Ao mesmo tempo que está disponível para um público com maior poder aquisitivo e que nos últimos anos vem consumindo cada vez mais produtos orgânicos, mas também fica próximo à periferia, principalmente do bairro do Jurunas e proximidades.

Para Jane Cabral, uma das dirigentes do MST no Pará, o espaço é uma grande conquista para a divulgação dos alimentos agroecológicos e da reforma agrária para o público da capital, além de também funcionar como um estímulo para que os produtores de todo país continuem produzindo e diversificando seus produtos. O objetivo é fortalecer o vínculo campo-cidade, conectando quem produz cooperativamente com quem consome conscientemente.

Jane Cabral é a dirigente que junto com uma equipe de trabalhadores organiza o espaço. Objetivo é criar mais armazéns em Belém. (Cristino Martins)

“Esse é o primeiro Armazém do Campo da região Norte e o segundo da região amazônica, só tem aqui e em São Luís (MA). O projeto é conhecido em todo país, em outras regiões existem as vezes mais de um Armazém. O espaço serve para compra de alimentos saudáveis, mas também como ponto de informação, muitas pessoas que vem não conhecem os produtos do MST e ficam fascinadas com tudo”, disse Jane.

Para a dirigente, que junto com uma pequena equipe de trabalhadores organiza o espaço de forma simples, com frutas, verduras e legumas em mesas no centro e produtos como mel, geléias, farinha, arroz e feijão em prateleiras nas laterais do espaço, o Armazém do Campo cumpre função nas duas vias.

“As pessoas vem, adquirem um produto orgânico, sem o uso de pesticidas danosos à saúde, e ao mesmo tempo incentivam o movimento para continuar dando força aos produtores, para que não apenas sigam plantando, mas que, através de pesquisa e criatividade, criem mais produtos, isso é economia criativa, quem vem aqui se impressiona com alguns produtos que pensavam não existir no MST”, diz, admitindo o objetivo de conseguir abrir mais armazéns pelo Pará. 'Queremos chegar mais ainda, levar esses produtos para periferia, abrir mais armazéns", diz.

O horário de funcionamento do Armazém do Campo Belém é de quarta a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos de 10h as 14h.