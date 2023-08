Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira é alvo de questionamentos de parlamentares

Parlamentares querem esclarecimentos do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em relação ao apagão que afetou praticamente todos os estados brasileiros nesta terça-feira (15).

Nesta terça-feira pela manhã, pelo menos três deputados apresentaram requerimentos de informações ao ministério, buscando detalhamentos sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica em todo o Brasil, que afetou fortemente estados no Norte e Nordeste.

VEJA MAIS

Dois dos deputados que solicitaram explicações são de partidos que compõem a base do governo: Drª Alessandra Haber (MDB-PA) e Fausto Santos Jr. (União-AM).

A deputada do MDB Drª Alessandra Haber justificou a necessidade das informações: "Até o momento, temos conhecimento de uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN), responsável pela geração e distribuição de energia elétrica em todo o país. No entanto, é crucial entender o que de fato aconteceu e evitar que esse apagão se repita. Não podemos tratar uma situação como essa apenas como uma mera 'falta de energia'."

Em contraste, o deputado de oposição Coronel Meira (PL-PE) também demandou informações, indo além ao questionar se a renúncia do ex-presidente da Eletrobrás, Wilson Ferreira Jr., possui alguma relação com o apagão. Ele indagou: "De maneira coincidente, no dia anterior ao apagão (na segunda-feira 14), a renúncia do presidente da Eletrobras, Sr. Wilson Ferreira Júnior, foi anunciada sem a divulgação dos motivos por trás dessa saída."