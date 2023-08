Apagão no Brasil: Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, em Altamira, não ficaram sem energia

O município de Novo Progresso, sudoeste paraense, e o distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira foram as localidades do Pará que não foram atingidas pelo Apagão, nesta terça-feira (15), de acordo com informação da Equatorial do Pará.

A empresa informou que as cidades do Pará foram atingidas com o transtorno da falta de energia em 98%. Foram mais de seis horas de apagão no Pará. A situação voltou à normalidade às 14h23, de acordo foi informado por meio de nota.