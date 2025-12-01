Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Alexandre Silveira diz que atrito entre governo e Senado por indicação de Messias é "pontual"

A indicação de Jorge Messias para o Supremo ocorreu no contexto da aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.

Estadão Conteúdo

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comentou o atrito entre o governo federal e o Congresso Nacional em relação à indicação realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro avaliou que o desentendimento é "pontual" e que, em breve, será solucionado.

"Eu acredito sempre no diálogo, na busca pelos problemas reais da sociedade. (...) Dialogar para construir maioria nas casas parlamentares é extremamente natural, e qualquer estresse que seja pontual, eu tenho absoluta convicção de que será resolvido para o bem do Brasil", afirmou o ministro.

VEJA MAIS

image Senado tem prerrogativa de escolher indicado ao STF, aprovando ou rejeitando
Sem citar Messias, Alcolumbre disse que o Senado tem a prerrogativa de escolher

image Líder do PT na Câmara diz que Lula vai 'entrar em campo' para Messias ser aprovado no Senado
Messias será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa e, posteriormente, terá sua indicação votada pelos 27 membros da comissão

"Quem sabe a hora de o presidente Lula entrar em qualquer discussão é o presidente Lula, que teve 60 milhões de votos no Brasil, que é o líder dessa Nação, que tem uma responsabilidade e uma experiência tremenda no trato com a coisa pública e na relação democrática com o Parlamento Nacional", completou.

A indicação de Jorge Messias para o Supremo ocorreu no contexto da aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. O ato gerou descontentamento no presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que tinha preferência pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O conflito foi intensificado neste domingo, 30, quando Alcolumbre acusou setores do Executivo de tentar interferir em sabatina de Messias.

Para o ministro de Minas e Energia, que também foi companheiro de partido de Pacheco antes de assumir o cargo na Presidência, a escolha de Messias não os afastou, e ele segue disposto a apoiar uma possível candidatura de Pacheco ao governo mineiro.

"Se o ex-presidente e amigo Rodrigo Pacheco for candidato a governador de Minas, eu já deixei público que o apoiarei com todo entusiasmo, até porque reconheço seu valor como homem público, alguém que prestou relevantes serviços à sociedade brasileira, na defesa da democracia e dos valores republicanos", concluiu.

Contudo, em outras oportunidades Pacheco já havia sinalizado que não pretendia disputar novas eleições.

"Eu nunca pensei em me eternizar na política. Há, inclusive, muitos pronunciamentos meus, desde quando entrei e deixei a advocacia, nos quais eu dizia que tinha uma data de entrada e também uma data de saída da política", afirmou Pacheco a jornalistas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/LULA/INDICAÇÃO/MESSIAS/ALEXANDRE SILVEIRA/ATRITO/PONTUAL
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Relator do PL Antifacção quer fundo contra crime com taxação de bets

Alessandro Vieira deve ser apresentar relatório até quarta-feira (3)

02.12.25 19h16

Política

Belo Monte: Dino determina liberação de R$ 19 milhões a indígenas

Ministro do STF reconheceu direito dos indígenas aos lucros da usina

02.12.25 19h05

burocracia

Alcolumbre adia sabatina de Messias para vaga no STF

O presidente do Senado atribuiu o adiamento ao fato de o Palácio do Planalto não ter enviado a mensagem de indicação de Messias

02.12.25 17h13

condenada

Relator é contra cassação do mandato de Carla Zambelli na Câmara; líder do PT vai acionar STF

Zambelli está presa na Itália, para onde fugiu pouco depois de o STF determinar sua prisão, em junho

02.12.25 16h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

ELEIÇÕES 2026

Pesquisa mostra que Lula vence em todos os cenários para 2026; Bolsonaro aparece com maior rejeição

Eduardo (62,6%) e Jair Bolsonaro (60,1%) aparecem com o maior percentual que dizem que "não votariam".

25.11.25 14h43

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda