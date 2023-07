Ministro Celso Sabino desembarca em Belém após ser nomeado no Turismo

O novo ministro do governo Lula, Celso Sabino, desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém na noite desta sexta-feira, após uma semana intensa em Brasília, que encerrou com a sua nomeação para o comando do Ministério do Turismo oficializada.

Indicado pelo União Brasil para comandar a pasta, Sabino foi convidado na última quinta-feira (13) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo. Nesta sexta, após reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Na mesma edição extra, foi publicada a exoneração da ex-ministra Daniela Carneiro, que agora reassume o seu mantado de deputada federal.

