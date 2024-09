Ministro Alexandre Padilha visita Santarém para lançar investimentos do novo PAC

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, visita nesta sexta-feira (6) o município de Santarém. Ele faz uma visita técnica às obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

O campus recebeu R$ 42 milhões para investir em obras em 2024. Os valores são do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em agosto de 2023 pelo Governo Federal.

O PAC é dividido em dois grupos: Consolidação e Expansão. No PAC Consolidação, a Ufopa recebeu R$ 30 milhões para construir o Bloco Modular Tapajós III (BMT 3), prédio que abrigará, entre outros cursos, o de Medicina; R$ 6 milhões para investimento no Campus Óbidos; e outros R$ 6 milhões para o Campus Oriximiná.

Já no PAC Expansão, a Ufopa foi contemplada com um novo campus a ser implantado em Rurópolis, município localizado na região da Transamazônica, a 220 quilômetros de Santarém.

A Ufopa também recebeu um novo pacote de vagas para concursos destinados a docentes e técnicos, para consolidar os cursos existentes e expandir quatro novos cursos em cada campus fora da sede. Atualmente, a universidade oferece diversos cursos em várias localidades como Administração em Alenquer, Engenharia Civil em Itaituba, Engenharia de Aquicultura em Monte Alegre, Agronomia e Engenharia de Minas em Juruti, Pedagogia em Óbidos, Ciências Biológicas e Sistemas de Informação em Oriximiná.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)