Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é internada em São Paulo com Covid-19

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, foi diagnosticada com Covid-19 e está internada no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo. De acordo com a assessoria da ministra e do hospital, seu quadro de saúde é estável e a internação foi realizada para a realização de exames.

Em comunicado publicado nas redes sociais, Marina Silva confirmou o diagnóstico positivo para o vírus e afirmou que seus sintomas estão sob controle. Ela continua sob cuidados de uma equipe médica do hospital e em observação.

O boletim médico divulgado pelo Incor informa que a condição clínica da ministra é estável e sem complicações. Ela está sob os cuidados do cardiologista Dr. Sérgio Timerman, da infectologista Dra. Tania Strabelli e do Diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Prof. Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.

A ministra é mais uma das inúmeras vítimas da pandemia no País e o caso reforça a importância de manter medidas de segurança para evitar a disseminação do vírus.