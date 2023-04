Dengue avança

O Brasil registrou 183 mortes pela doença este ano, uma média de dois óbitos por dia, segundo o Ministério da Saúde.



Vendas no comércio

O comércio varejista voltou ao azul no início de 2023. O volume vendido avançou 3,8% em janeiro em relação a dezembro.

Marina Silva (J. Bosco)

"O mundo mudou e nós estamos diante de uma realidade em que o Brasil pode fazer a diferença.”

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ao fazer um balanço das principais ações da pasta nos 100 primeiros dias do atual governo federal. Entre as medidas destacadas por ela está a retomada do Fundo Amazônia.

ESCOLAS

SEGURANÇA

A prefeita de Marituba, Patrícia Mendes (Republicanos), anunciou ontem que as escolas do município passarão a contar com detectores de metais. Segundo ela, cada unidade terá pelo menos três equipamentos. Em Ananindeua, alguns diretores estão revistando as mochilas de crianças e adolescentes e em uma universidade particular da capital já está havendo uso de detectores de metais. As medidas são respostas aos boatos que tomaram conta das redes sociais nos últimos dias, dando conta de ataques a instituições de ensino. Apesar de serem falsas, as ameaças geraram apreensão nas salas de aula e têm desafiado autoridades de segurança em todo o Brasil.

BEACH TENNIS

INCENTIVO



Causou polêmica o projeto de lei de autoria do deputado estadual Thiago Araújo que cria um dia estadual do beach tennis. Os críticos afirmam se tratar de um projeto elitista. Em suas redes sociais, contudo, o deputado explicou que o objetivo é criar um dia de fomento ao esporte. “Nossas praias têm grande potencial e estão subutilizadas e (nelas) poderia haver torneios e campeonatos para estimular o esporte no nosso Estado”, disse ele, acrescentando que a intenção é aumentar o número de praticantes do beach tennis no Pará, incentivando a prática também no interior do Estado.

FUTURO

DEBATE



A Secretaria de Meio Ambiente do Pará (Semas) criou um Grupo de Trabalho para desenhar o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa. O GT é formado por 50 membros, entre instituições do governo, de pesquisa, organizações não governamentais, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, entre outros. O plano será entregue na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 28) deste ano.



META



O Plano de Recuperação da Vegetação Nativa assume a meta de restaurar 5,4 milhões de hectares até 2030, fortalecendo o objetivo da neutralização, até 2036, das emissões de gases de efeito estufa, conforme o previsto no Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA).

PROCURADOR

POSSE



Eleito em 1° de dezembro de 2022 e nomeado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, o promotor de Justiça César Mattar Jr. toma posse hoje para um novo mandato no cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. A atual gestão se estenderá até 2025. A cerimônia está marcada para as 17h, no Hangar – Convenções e Feiras da Amazônia.

MUDANÇA

EXECUTIVO



Deve ser votado na semana que vem, na Assembleia Legislativa do Pará, o Projeto de Emenda Constitucional, de autoria do Executivo, alterando as regras para casos de afastamentos oficiais do governador. De acordo com a PEC, quando o governador se ausentar do Estado em viagem oficial de 15 dias ou mais, ele não precisaria ser substituído, “podendo continuar no exercício do cargo com o auxílio de ferramentas de tecnologia da informação, para trabalhar de forma remota na gestão do Estado”. O argumento é de que com as novas tecnologias, mesmo a assinatura de documentos é possível com o gestor estando em outros Estados ou países. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e deve chegar ao plenário da Casa na próxima terça-feira.

CÂMARA

CÁLCULO



Os deputados federais paraenses Henderson Pinto (MDB), Delegado Caveira (PL) e Raimundo Santos (PSD) correm o risco de perder a vaga para Cássio Andrade (PSB); Lena Ribeiro Pinto (PSDB) e Paulo Bengtson (PTB). A alteração na bancada paraense em Brasília se dará caso o Supremo entenda que o cálculo das chamadas sobras de votos deve ser mudado para levar em conta todas as siglas em disputa na eleição proporcional. A ação está no Supremo Tribunal Federal e já tem o voto favorável do relator Ricardo Lewandowski. O julgamento foi suspenso com o pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, que terá 90 dias para devolver o caso ao plenário.

Em Poucas Linhas

► Antes de se integrar à comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que está em missão diplomática e de negócios em Xangai, na China, o governador do Pará, Helder Barbalho, visitou a sede da empresa BYD Global, gigante e pioneira em energia limpa que produz veículos, ônibus e caminhões elétricos.



► Entre os dirigentes do Sinduscon Pará que marcam presença no 96° Encontro Nacional da Indústria da Construção está o presidente do Sinduscon Jovem, Arthur Couceiro.



► A Câmara Municipal de Belém (CMB) realiza hoje audiência pública para debater o Projeto de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome. A sessão foi solicitada por meio de requerimento do vereador Emerson Sampaio (PP).

► Foi instalada ontem, na Assembleia Legislativa do Pará, a Comissão de Agricultura, Terras, Indústria e Comércio e Serviços (Catic). O colegiado é presidido pelo deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos).

► A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou ontem a criação de uma secretaria de Estado. A nova pasta será responsável pelo desenvolvimento da agricultura familiar. O projeto, de autoria do Executivo, ainda será analisado em plenário.



► A governadora em exercício do Pará, Hana Ghassan, homologou decreto assinado em março pelo prefeito de Monte Alegre, Matheus Almeida (MDB), que declarou situação de emergência. A medida terá validade de 180 dias, período no qual o gestor poderá fazer compras e contratar serviços emergenciais sem necessidade de licitação. As informações oficiais são de que as cheias no município de Monte Alegre, no oeste do Estado, já afetaram mais de sete mil pessoas.