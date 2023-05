Marina Silva escolhe o novo presidente do ICMBio

Nesta sexta-feira (5), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), anunciou o nome de Mauro Oliveira Pires como o novo presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Para escolher o novo presidente, Marina retomou o processo de indicação por meio de um comitê composto por especialistas na área ambiental. Durante 50 dias, o grupo analisou 18 candidaturas e apresentou uma lista tríplice, que incluía Alexander Turra, Iara Vasco Ferreira e Mauro Oliveira Pires. Este último foi o escolhido por Marina.

O Ministério do Meio Ambiente divulgou uma nota em que Marina Silva agradece o trabalho do servidor Marcelo Marcelino de Oliveira como presidente interino do ICMBio.

Mauro Pires é formado em Ciências Sociais e tem mestrado em Sociologia. Ele é analista ambiental da autarquia e já atuou como diretor de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, de Combate ao Desmatamento e secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente.