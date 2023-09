Ministra do governo Lula usa avião da FAB para acompanhar final da copa do Brasil

A ministra da Igualdade Racial do governo Lula, a flamenguista Anielle Franco, usou em um avião Legacy 600, da Força Aérea Brasileira (FAP), para viajar até a capital paulista e acompanhar a final da Copa do Brasil entre São Paulo em Flamengo, no Morumbi. Os ministros André Fufuca, dos Esportes, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, também assistiram ao jogo do estádio.

O argumento do governo é de que a ida dos ministros à final teve como objetivo promover a campanha “Com Racismo Não Tem Jogo”, que envolveu a entrega de camisetas aos jogadores e a exibição de mensagens no telão para estimular a denúncia de casos de racismo.

A aeronave usada por Anielle, atende ao Palácio do Planalto. A programação da campanha “Com Racismo Não Tem Jogo” também contou com a assinatura de um protocolo de intenções para a realização de uma agenda de promoção da igualdade racial e do combate ao racismo com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.