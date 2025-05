Ministra critica repercussão sobre fala de Janja e vê misoginia no caso

Após o vazamento de declarações da primeira-dama Janja Lula da Silva sobre o TikTok durante reunião com o presidente da China, Xi Jinping, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, classificou a repercussão como um episódio de misoginia. A fala ocorreu durante a visita da comitiva brasileira ao país asiático e ganhou destaque na imprensa.

Em publicação nas redes nesta quinta-feira (15), Márcia manifestou solidariedade à primeira-dama e defendeu sua atuação no debate sobre os efeitos das redes sociais. Para ela, houve distorção dos fatos e reação desproporcional inserida num contexto recorrente de ataques a mulheres públicas.

“Minha solidariedade à Janja! Toda esta repercussão é mais um triste episódio de misoginia”, escreveu.

A ministra também afirmou que o Ministério das Mulheres desenvolve estudos sobre como plataformas como TikTok e Instagram impactam mulheres e crianças, e destacou os esforços para promover um ambiente digital mais saudável.

Janja e Lula se pronunciam sobre o episódio

Em entrevista à CNN Brasil, Janja disse ver machismo nas críticas e na forma como o episódio foi divulgado. “Vejo a amplificação da misoginia por parte da imprensa, e me entristece que tenha o engajamento de mulheres”, afirmou.

Segundo a primeira-dama, ela apenas explicou os riscos das redes sociais no Brasil, principalmente em relação a públicos vulneráveis.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter iniciado a discussão com Xi Jinping sobre a regulação de plataformas digitais. “A Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e crianças”, declarou em entrevista a jornalistas em Pequim, na terça-feira (13).

Lula demonstrou incômodo com o vazamento e sugeriu que ele pode ter vindo de membros da própria delegação. “Alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que era muito confidencial”, disse.

A regulação das plataformas digitais segue como uma das prioridades do governo brasileiro, que discute com a China a possibilidade de intercâmbio técnico sobre o tema. A empresa ByteDance, controladora do TikTok, esteve entre os pontos tratados. O Ministério das Relações Exteriores ainda não se pronunciou oficialmente.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia