AGU dá 24 horas para Meta e TikTok retirarem notícias falsas sobre Janja

A Advocacia-Geral da União (AGU) notificou, nesta quarta-feira (14), as plataformas Meta e TikTok para que removam publicações contendo informações falsas a respeito da viagem da comitiva brasileira à Rússia.

As empresas têm um prazo de 24 horas para cumprir a solicitação. A Meta é responsável pelas redes sociais Facebook, Instagram e Threads. A notificação foi feita a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom).

Entre as informações falsas mencionadas pela AGU está a acusação de que a delegação brasileira teria viajado em uma aeronave de carga da Força Aérea Brasileira (FAB), transportando 200 malas supostamente cheias de dinheiro desviado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Outra fake news aponta que a primeira-dama, Janja da Silva, teria sido presa em um aeroporto russo com dinheiro do INSS, o que, segundo a postagem, teria provocado uma crise diplomática entre Brasil e Rússia.

Segundo a AGU, o intuito dessas publicações é deslegitimar a missão diplomática oficial do Estado brasileiro. O órgão ainda afirmou que esse tipo de conteúdo “pode comprometer a estabilidade institucional e a integridade das políticas públicas sob responsabilidade da União”.

No ofício enviado às plataformas, a AGU também destacou que as empresas podem ser responsabilizadas por omissão caso não retirem as publicações do ar dentro do prazo estipulado.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia