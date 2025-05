Irritado com vazamento, Lula diz ter pedido ajuda a Xi Jinping com TikTok

No último dia de sua viagem oficial à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dividiu seu mal-estar com o vazamento de uma pergunta feita pela primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, durante reunião com ele próprio e com o líder chinês, Xi Jinping, nesta terça-feira, 13. Em entrevista coletiva à imprensa, Lula disse ter sido ele a pedir ajuda ao líder chinês, para o que chamou de "questões digitais". Segundo o presidente, o pedido foi para que fosse enviada ao Brasil "uma pessoa de confiança" para discutir principalmente o TikTok.

Lula demonstrou irritação ao responder a perguntas de jornalistas sobre o assunto, e defendeu Janja. "Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança para a gente discutir a questão digital - sobretudo o TikTok", declarou o presidente. "E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e as crianças. Foi só isso."

Ainda segundo o presidente brasileiro, a resposta de Xi Jinping foi a de que o Brasil tem o direito e o poder de fazer a regulamentação das redes sociais e até banir a plataforma do País. De acordo com Lula, foi uma resposta "óbvia".

Nesta terça, 13, integrantes da comitiva brasileira em Pequim relataram ao portal G1 que a primeira-dama havia protagonizado um momento "constrangedor" ao pedir a palavra para falar com o líder chinês sobre a rede social, que considera ter um algoritmo favorável à direita. Segundo relatos, a fala de Janja teria "incomodado" autoridades chinesas que estavam presentes no encontro.

'Pessoal'

"A primeira coisa que acho estranho é como é que essa pergunta chegou à imprensa. Porque estavam só os meus ministros lá, o (Davi) Alcolumbre (presidente do Senado) e o (deputado) Elmar (Nascimento). Alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa de um jantar muito confidencial e pessoal", declarou Lula ao ser questionado sobre o episódio. Segundo o petista, foi ele quem fez o pedido ao presidente chinês.

A fala de Janja é mais uma das controvérsias em que a primeira-dama se envolve desde o início deste terceiro mandato de Lula. Uma das principais críticas da oposição e mesmo de aliados do petista tem sido em relação à falta de transparência sobre custos em viagens internacionais.

Já nos primeiros dias do governo Lula 3, a primeira-dama criticou a galeria de fotos de ex-presidentes, no Palácio do Planalto, afirmando que alguns deles não mereciam estar ali, entre as imagens. A manifestação de Janja incomodou aliados e adversários.

Em 2023, o Estadão apurou que a primeira-dama vinha interferindo em questões de governo, em especial na publicidade, com poder de veto sobre campanhas. A mesma interferência estaria ocorrendo em assuntos da Economia.

Recado

Sem citar nomes de seu Ministério, Lula disse, na entrevista de ontem, que, em caso de incômodo durante a reunião com o líder chinês, teria bastado ao auxiliar pedir para sair do encontro. "Se algum ministro estivesse incomodado, deveria ter pedido para sair da sala, eu teria autorizado", afirmou o presidente.

A política chinesa para o universo digital é uma das mais rigorosas do mundo. O controle das redes sociais e de toda a internet é severo no país. O governo usa um sistema conhecido como "Grande Firewall" para vigiar e fiscalizar o uso. Os posts nas redes sociais costumam ser censurados, quando trazem críticas ao Partido Comunista Chinês ou defendem movimentos pró-democracia.

Ao falar sobre o pedido que fez ao líder chinês, Lula disse que o considerou "normal". "Foi uma coisa normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa. Não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. A pergunta foi minha e eu não me senti incomodado. O fato de a minha mulher pedir a palavra é porque ela não é cidadã de segunda classe, entende mais de rede digital do que eu", concluiu Lula.

O presidente deixou claro, ainda, que considera urgente que seja feita uma regulação do uso das redes sociais no País, diante dos "absurdos" que ocorrem na internet. "Não é possível a gente continuar com as redes sociais cometendo os absurdos que cometem, e a gente não ter a capacidade de fazer uma regulamentação", destacou o petista.

Debate

O debate sobre a regulação das redes sociais no Brasil voltou à tona este ano. Nos primeiros dias de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Advocacia-Geral da União (AGU) deram novos passos na discussão sobre a adequação das plataformas à jurisdição brasileira. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional está alheio ao tema desde o engavetamento do Projeto de Lei das Fake News, em 2023.

Relator do PL das Fake News, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), em entrevista ao Estadão, afirmou que a regulação das plataformas digitais só deve ser implementada se servir para fortalecer a liberdade de expressão. Para especialistas, cabe ao Legislativo, e não à Justiça ou ao Executivo, definir novas regras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.