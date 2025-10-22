Ministério Público da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli
A parlamentar está presa na Itália desde junho
O Ministério Público da Itália emitiu nesta quarta-feira, 22, parecer favorável à extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A parlamentar está presa em Roma, por decisão da Corte de Apelação, que apontou risco de fuga. Zambelli fugiu o Brasil pouco depois de o STF determinar sua prisão, em junho.
