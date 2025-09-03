Capa Jornal Amazônia
Ministério das Cidades investe mais de R$ 22 milhões em novas moradias na zona rural de Igarapé-Miri

Em dia de assinaturas e visitas técnicas a obras nos municípios do Pará, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a entrega de novas moradias rurais e urbanas

Agência Gov | MCid
fonte

Ministro das Cidades visita obras em Santarém (Gabriel Oliveira | MCid)

As assinaturas de contratos da modalidade Rural do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) chegou aos municípios de Igarapé-Miri, Mojuí dos Campos e Santarém, cidades das regiões nordeste e oeste do Pará. O ministro das Cidades, Jader Filho, assinou, na última terça-feira (2), 296 contratos nestas localidades e realizou visita técnica a obras de habitação na área urbana de Santarém.

Em Igarapé-Miri, a cerimônia de assinatura foi realizada no recém-inaugurado Centro Administrativo da Vila Maiauatá. Com isso, serão construídas mais 32 moradias no município, totalizando 178 unidades habitacionais do MCMV Rural contratadas nos últimos meses, com investimentos de R$ 13,3 milhões, beneficiando famílias de baixa renda na comunidade Santa Maria de Icatu.

O ministro Jader Filho também seguiu para a Região Metropolitana de Santarém, no Oeste do Pará, onde foram assinados mais 57 contratos em Mojuí dos Campos, para beneficiar as famílias das comunidades Estrela da Bica (23) e Estrela da Bica II (34). Para a construção das casas, as associações selecionadas receberão investimento de mais de R$ 4,2 milhões.

Ainda em Santarém, cinco entidades foram contempladas e tiveram 207 contratos do Minha Casa, Minha Vida Rural assinados. A comunidade de João Pereira foi beneficiada com 44 moradias. Em Santa Luzia, mais 44 unidades serão construídas. Já no Quilombo Tiningu, serão 41 moradias, enquanto Vila Nova, na região do Eixo Forte, contará com 45.

Cabeceira do Amorim também é uma das comunidades selecionadas, com 33 casas. Em Santarém, as associações e entidades contarão com mais de R$ 15 milhões de investimento.

Para o ministro das Cidades, a realização do sonho da casa própria da população brasileira é o maior dos objetivos. “Hoje, em todo o país, nós temos contratadas mais de 1,7 milhão de casas. Mas isso não são só números. São sonhos realizados. E seguimos lutando para atingir a meta de 2 milhões de casas contratadas que o presidente Lula nos deu a missão de atingir no fim de 2026, mas que vamos conseguir alcançar ainda neste ano. O Minha Casa, Minha Vida está mais forte do que nunca e vamos continuar trabalhando para torná-lo cada vez maior e melhor para todos os brasileiros”, pontuou.

Visitas nas obras

Durante a visita em Santarém, o ministro pelas obras nos residenciais Moaçara I e II com 1.408 apartamentos, e o residencial São José Operário, com 192 unidades. Na ocasião, Jader confirmou mais uma vez que os empreendimentos do Moaçara serão entregues ainda este ano, no mês de outubro.

“Muitas pessoas duvidaram que essa obra ia ser entregue, e vai. Os apartamentos estão prontos, apenas com alguns detalhes para finalização. Muito feliz em poder prestar contas com a população de Santarém. Essas obras estavam paralisadas, e nós trabalhamos duro para cumprir nossa promessa de retomá-la e entregar às famílias que esperam há anos pela conquista da casa própria”, declarou.

O residencial São José Operário, por sua vez, está com 30% das obras concluídas e segue em ritmo acelerado. A construção é fruto da primeira seleção do Minha Casa, Minha Vida Urbano após a recriação do programa, em 2023.

Política
.
