Ministério das Cidades assina início das obras da nova Orla do Cruzeiro, em Icoaraci

O Ministério das Cidades assina, nesta segunda-feira (12), o início das obras de revitalização da Orla do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, em Belém. O ato ocorre no dia em que a capital paraense completa 410 anos de fundação e marca o primeiro passo para a execução do projeto, realizado em parceria com o Governo do Pará.

A assinatura será feita pelo ministro das Cidades, Jader Filho, durante a cerimônia de inauguração da Usina da Paz Icoaraci/Outeiro,que acontece a partir das 16h. A obra contará com investimento federal de aproximadamente R$ 19 milhões, viabilizados pelo Ministério das Cidades, e será executada pelo governo estadual.

De acordo com o projeto, a nova Orla do Cruzeiro passará por revitalização completa, incluindo a requalificação do calçamento, implantação de novo paisagismo e renovação das áreas destinadas à comercialização de produtos como açaí, artesanato, tapioca e água de coco. O espaço também contará com novos equipamentos de lazer voltados à população e aos visitantes.

A Orla do Cruzeiro é considerada um dos principais pontos turísticos de Icoaraci e a intervenção tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana, valorizar a área e ampliar o uso do espaço público. Segundo o Ministério das Cidades, a iniciativa integra ações de requalificação urbana voltadas à melhoria da qualidade de vida e ao fortalecimento do turismo local.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia