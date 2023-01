Ministério da Justiça cria e-mail para receber informações sobre atos de domingo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou, nesta segunda-feira (9), a criação de um e-mail para receber informações sobre “atentados terroristas” ocorridos no último domingo (8), em Brasília (DF). Além das investigações, a pasta conta com o e-mail denuncia@mj.gov.br para identificar os criminosos. Com informações da Agência Brasil.

Após os atos que destruíram as sedes dos Três Poderes da República, o ministro já havia afirmado que "não haverá conivência com o crime e que todos os responsáveis responderão na forma da lei".

O Congresso Nacional precisa votar a intervenção federal em até 24 horas. Uma reunião de líderes convocada para esta segunda-feira vai discutir o assunto.

Polícia Federal

A Polícia Federal informou nesta segunda-feira que criou o e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br para receber informações sobre os atos de terrorismo do último domingo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)