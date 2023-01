Intervenção Federal: entenda o que significa a medida decretada por Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou no domingo (8) intervenção federal no Distrito Federal, após os ataques de manifestantes extremistas aos Três Poderes, em Brasília. A ordem vale até 31 de janeiro. Com informações da CNN.

A determinação tem o objetivo de “pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública”. Lula nomeou como interventor o atual secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli.

O que é a intervenção federal?

A intervenção federal é uma medida de caráter excepcional e temporário que limita a autonomia dos estados, Distrito Federal e Municípios. A intervenção só é permitida em casos estabelecidos pela Constituição Federal, como:

Quando houver coação contra o Poder Judiciário, para garantir seu livre exercício;

Quando for desobedecida ordem ou decisão judiciária, ou;

Quando houver representação do Procurador-Geral da República (PGR);

Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo, quando falou a jornalistas após manifestantes bolsonaristas avançarem pela Esplanada dos Ministérios e invadirem prédios dos Três Poderes.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)