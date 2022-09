Militares chegam ao Marajó para reforçar a segurança durante as eleições; assista

As tropas do Comando Conjunto Norte (CCjN) seguem se deslocando ao interior do Pará, para atuar na segurança da Operação Eleições 2022. Um total de 12.863 militares atuarão em 78 municípios paraenses, para garantir a segurança do processo eleitoral, além de fornecer apoio logístico no transporte de material e de servidores da Justiça Eleitoral.

Nesta sexta-feira (30), treze militares da Marinha do Brasil embarcaram no helicóptero UH-15, na Base Aérea de Belém (Babe), rumo ao município de Santa Cruz do Arari, no Arquipélago do Marajó. Desde a última segunda-feira (26), aeronaves da Força Aérea e navios da Marinha conduzem os militares até às cidades da Ilha do Marajó, entre elas, Ananás, Chaves, Breves e Portel, com objetivo de atuar na segurança dos locais de votação e garantir o direito de ir e vir da população no próximo domingo.

“O Comando Conjunto Norte está muito bem preparado e coordenado para realizar essas atividades nas eleições 2022. A coordenação Exército, Marinha e Força Aérea já iniciou-se há mais de dois meses e os treinamentos da tropa também começaram há um bom tempo, de forma que nós temos a tranquilidade que nosso pessoal está qualificado, preparado e em condições de executar todas as atividades que estão determinadas para a garantia das eleições 2022”, declarou o comandante Militar do Norte (Cmt CMN), General de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves.

Também nesta sexta (30), 343 militares do Exército saíram do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), em Belém, para reforçar a segurança em dez localidades do Nordeste do Pará, entre elas, Augusto Correa, Capanema, Curuçá, Tailândia, além da cidade de São Luis, no Maranhão.

O apoio das tropas federais atende a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), junto ao Ministério da Defesa (MD).

Segundo o general Costa Neves, o Exército tem mais de 4.200 homens e mulheres nos estados do Pará, Maranhão e Amapá, coordenados pelos três Tribunais Regionais Eleitorais. “De forma que a nossa coordenação, entre Marinha e Exército e Força Aérea e também com autoridades eleitorais nos dá a tranquilidade e certeza que nós vamos cumprir a nossa missão da maneira que nós esperamos”, completou.