Michelle afirma que Bolsonaro sofreu crise, caiu da cama e bateu a cabeça
A informação foi publicada, nesta terça-feira (6/1), pela ex-primeira-dama nas redes sociais
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou, por meio de seu perfil oficial no Instagram, nesta terça-feira (6/1), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma crise enquanto dormia, caiu da cama e acabou batendo a cabeça em um móvel.
“Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Só Deus”, publicou Michelle Bolsonaro nos stories.
Matéria em atualização.
