Mesmo com passaporte bloqueado, senador Marcos do Val viaja para os EUA

O senador Marcos do Val (Podemos), investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), viajou na noite da última quarta-feira, 23, para Miami (EUA). O político estava com o passaporte bloqueado por decisão do ministro Alexandre de Moraes. As informações são da colunista Carla Araújo, do UOL.

O processo contra Do Val está sob sigilo e ainda não é possível saber as extensões das medidas cautelares. O político foi visto em um voo que partiu de Manaus (AM) com destino aos Estados Unidos. Do Val utilizou um passaporte vermelho para embarcar, que seria seu documento diplomático.

A entrada de Marcos do Val em território americano consta no sistema da alfândega dos Estados Unidos. Procurado pelo UOL, Do Val confirmou que está no país e disse que a decisão do STF de bloquear seus passaportes é ilegal.

"Só poderiam tirar meu passaporte diplomático se eu tivesse sido acusado pela PGR, condenado pelo STF, se a condenação tivesse sido validada pelo plenário. Se eu perdesse o mandato, fosse para cadeia, eu entregaria o passaporte. Aconteceu isso? Não. Então

quem violou o quê? Eles (ministros) violaram a Constituição."

O parlamentar é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Em março, o STF rejeitou por unanimidade um recurso do senador tentando desbloquear seu passaporte. O documento normal e o diplomático continuam bloqueados.

Segundo ele, quando a PF foi reter seu passaporte, no ano passado, ele não entregou o documento. "Quando o delegado foi em casa apreender meu passaporte, em 2024, eu dei voz de prisão a ele. E ele, por ter tentado cumprir uma ordem ilegal, eu deveria recusar a ordem", afirmou.

O Itamaraty disse que não tem conhecimento da saída de Do Val e que o tema é de competência da Polícia Federal.

"Estou dentro da lei, seguindo a lei. Se tinha um bloqueio, como é que eu saí? Tem que perguntar pra Polícia Federal. Ligue para a Polícia Federal e pergunte", afirmou o senador. "Isso vai mostrar que Alexandre está derrotado, já acabou. Acabou Alexandre. A decisão é

ilegal", afirmou o político.

O senador enviou à reportagem do Uol três arquivos que, supostamente, embasariam sua entrada nos Estados Unidos. Os PDFs, apócrifos, são "Parecer Jurídico sobre a Ilegalidade da Suspensão do Passaporte do Senador Marcos do Val", "Ofício Direitos Humanos Suíça" e "Cumprir Ordens Ilegais". Nenhum deles se trata de um documento oficial.