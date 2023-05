Mauro Cid fica em silêncio durante depoimento à Polícia Federal

O tenente-coronel e ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, ficou em silêncio durante seu depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (18).

Ele foi chamado para dar explicações no caso de investigação de fraudes nos cartões de vacina de Bolsonaro e de sua filha. Cid está preso há 15 dias por conta dessa investigação.

De acordo com as investigações, foi inserida de forma irregular no sistema do Ministério da Saúde a informação falsa de que Bolsonaro, a filha e pessoas próximas tomaram doses de vacina contra a Covid. O ex-presidente nega que ele e a filha tenham se vacinado.

Dados inseridos

Os dados foram inseridos no sistema em dezembro de 2022. Em seguida, a conta de Bolsonaro no aplicativo ConecteSus, do ministério, emitiu o comprovante de vacinação. Depois, o registro falso da vacina foi apagado.

A polícia suspeita de que os dados falsos tenham sido inseridos para beneficiar Bolsonaro e a família no caso de o comprovante de vacina ser exigido no exterior.

Poucos dias depois da emissão do comprovante, o ex-presidente viajou para os Estados Unidos, onde ficou por três meses após o fim do mandato.

A conta do ConecteSus de Bolsonaro era controlada por Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens.